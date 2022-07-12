Компания LEGO расторгла контракт с дистрибьютором конструкторов в России
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Об этом сообщили в компании Inventive Retail Group.
«Мы подтверждаем расторжение контракта с компанией LEGO. Наша компания и дальше продолжит работать как эксперт в категории конструкторов и развивающих игрушек», — приводит сообщение РИА Новости.
В марте стало известно, что датская компания LEGO Group приостанавливает поставки в Россию.
В июне президент России Владимир Путин подписал закон, легализующий на 2022 год параллельный импорт.
Позднее Министерство промышленности и торговли России утвердило изменения в перечень товаров для параллельного импорта, добавив в него продукцию Siemens, BMW и LEGO.