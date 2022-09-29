Польша отменит выдачу разрешений на работу гражданам России на упрощённых условиях

Польша перестанет выдавать гражданам России разрешения на работу на упрощённых условиях.

«МВД ввело ограничения на пересечение границы Польской Республики гражданами России. В связи с этим необходимо отменить упрощённый доступ граждан России на рынок труда Польши», — цитирует РИА Новости Министерство труда и социальной политики Польши.

Как говорится в материале, данное постановление планируется принять в октябре.

Также отмечается, что по итогам первого полугодия 2022 года в республике были официально трудоустроены около 13 тыс. граждан России.

19 сентября вступило в силу решение властей Прибалтики и Польши по запрету на въезд россиян с визами.