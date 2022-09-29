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Польша отменит выдачу разрешений на работу гражданам России на упрощённых условиях

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Польша перестанет выдавать гражданам России разрешения на работу на упрощённых условиях.
Польша отменит выдачу разрешений на работу гражданам России на упрощённых условиях
  • Gettyimages.ru

«МВД ввело ограничения на пересечение границы Польской Республики гражданами России. В связи с этим необходимо отменить упрощённый доступ граждан России на рынок труда Польши», — цитирует РИА Новости Министерство труда и социальной политики Польши.

Как говорится в материале, данное постановление планируется принять в октябре.

Также отмечается, что по итогам первого полугодия 2022 года в республике были официально трудоустроены около 13 тыс. граждан России.

19 сентября вступило в силу решение властей Прибалтики и Польши по запрету на въезд россиян с визами.

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