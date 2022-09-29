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Zeit: немецкая разведка передаёт данные украинским властям с задержкой в несколько дней

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Федеральная разведывательная служба Германии передаёт украинским властям данные, касающиеся передвижения российских войск на территории Украины, но с задержкой в несколько дней. Об этом пишет газета Zeit со ссылкой на неназванные источники.

Отмечается, что немецкая разведка использует сделанные со спутников снимки или содержание перехваченных разговоров.

«По данным из Берлина, сведения передаются с задержкой в несколько дней», — приводит текст материала ТАСС.

Ранее помощник министра внутренних дел Луганской Народной Республики Виталий Киселёв в эфире Первого канала заявил, что разведка стран — членов НАТО отслеживает со спутников «практически каждый сантиметр» Донбасса.

По словам участника российской хакерской группы RaHDit, разведка США снабжает Украину данными радиолокации и спутниковыми снимками, в том числе территории России.

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