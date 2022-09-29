Zeit: немецкая разведка передаёт данные украинским властям с задержкой в несколько дней
Отмечается, что немецкая разведка использует сделанные со спутников снимки или содержание перехваченных разговоров.
«По данным из Берлина, сведения передаются с задержкой в несколько дней», — приводит текст материала ТАСС.
Ранее помощник министра внутренних дел Луганской Народной Республики Виталий Киселёв в эфире Первого канала заявил, что разведка стран — членов НАТО отслеживает со спутников «практически каждый сантиметр» Донбасса.
По словам участника российской хакерской группы RaHDit, разведка США снабжает Украину данными радиолокации и спутниковыми снимками, в том числе территории России.