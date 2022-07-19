В ЛНР заявили об отслеживании спутниками НАТО «практически каждого сантиметра» Донбасса

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Помощник министра внутренних дел Луганской Народной Республики Виталий Киселёв в эфире Первого канала заявил, что разведка стран — членов НАТО отслеживает со спутников «практически каждый сантиметр» Донбасса.
В ЛНР заявили об отслеживании спутниками НАТО «практически каждого сантиметра» Донбасса
  • AFP
  • © Valeria Mongelli

«Идёт большая разведка со стороны блока НАТО, (в частности. — RT) Америки, это спутниковая группировка, огромные эшелоны, которые сегодня работают и показывают практически каждый сантиметр нашей земли, и это, безусловно, тоже является для нас минусом, а для них плюсом», — цитирует его ТАСС.

Ранее офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко заявил об увеличении точности украинских ударов по республике. Он отметил, что подобное изменение ситуации могло произойти в связи с тем, что на ВСУ «работают абсолютно все спутники, которые летают, шпионы в космическом пространстве».

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