В ЛНР заявили об увеличении точности украинских ударов по республике

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Офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко в эфире Первого канала заявил об увеличении точности украинских ударов по республике/
В ЛНР заявили об увеличении точности украинских ударов по республике
  • РИА Новости

«Да, действительно. Такую тенденцию мы наблюдаем. Скажем, эта тенденция идёт приблизительно после того, как было некое заявление о том, что будут предоставлены все возможные средства наблюдения западных спецслужб для Украины... С этого момента мы начали фиксировать, что по нам более точно начали вести огонь», — цитирует его РИА Новости.

Он также добавил, что украинские силы стали быстрее корректировать огонь.

По его словам, подобное изменение ситуации могло произойти в связи с тем, что на ВСУ «работают абсолютно все спутники, которые летают, шпионы в космическом пространстве».

Ранее глава представительства Луганской Народной Республики в России Родион Мирошник заявил, что украинские военные начали применять новую тактику в рамках обстрела Луганска.

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