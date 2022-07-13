В ЛНР сообщили о новой тактике украинских военных по обстрелам Луганска

Глава представительства Луганской Народной Республики в России Родион Мирошник заявил, что украинские военные начали применять новую тактику в рамках обстрела Луганска.

Как сообщает РИА Новости, в своём Telegram он написал, что теперь вооружённые формирования Украины запускают сначала ракету без боевой части, а потом уже с фугасной боеголовкой.

«Сначала летит первая отвлекающая ракета без заряда, за ней уже ракета с фугасным или кассетным зарядом. Так предпринимают попытки пробить систему ПВО», — отметил Мирошник.

Поздним вечером 12 июля ВСУ обстреляли Луганск. Как заявили в Народной милиции ЛНР, несколько украинских ракет достигло цели, но к настоящему времени небо над городом находится под контролем.