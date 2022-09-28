Власти Финляндии 29 сентября примут итоговое решение об ограничениях на въезд россиян
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Отмечается, что завтра кабмином Финляндии будет принято «принципиальное решение», в результате которого будет «существенно ограничен» транзит россиян через Финляндию в остальные страны Шенгенской зоны.
Также будут ограничены туристические поездки российских граждан в Финляндию.
В правительстве страны добавили, что более подробная информация будет указана в соответствующем постановлении.
Ранее глава МИД Финляндии Пекка Хаависто допустил, что власти страны введут полный запрет на въезд для граждан России.
До этого Финляндия предложила Европейскому союзу включить туристические визы в сферу санкций ЕС.