военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Власти Финляндии 29 сентября примут итоговое решение об ограничениях на въезд россиян

Короткая ссылка
Власти Финляндии 29 сентября примут окончательное решение об ограничениях на въезд россиян в страну. Об этом говорится в сообщении финского правительства, которое приводит ТАСС.
Власти Финляндии 29 сентября примут итоговое решение об ограничениях на въезд россиян
  • Gettyimages.ru
  • © Sean Gallup

Отмечается, что завтра кабмином Финляндии будет принято «принципиальное решение», в результате которого будет «существенно ограничен» транзит россиян через Финляндию в остальные страны Шенгенской зоны.

Также будут ограничены туристические поездки российских граждан в Финляндию.

В правительстве страны добавили, что более подробная информация будет указана в соответствующем постановлении.

Ранее глава МИД Финляндии Пекка Хаависто допустил, что власти страны введут полный запрет на въезд для граждан России.

До этого Финляндия предложила Европейскому союзу включить туристические визы в сферу санкций ЕС.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить