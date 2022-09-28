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Политолог Орлов: происходит сознательное банкротство Европы руками США

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Анастасия Белоусова
Директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов в беседе с RT прокомментировал заявление помощника главы Минфина США по противодействию финансированию терроризма и преступлений Элизабет Розенберг о том, что Соединённые Штаты будут наказывать методом санкций те юридические лица из стран G7, которые не станут следовать договорённости о предельной стоимости нефти из России.
Политолог Орлов: происходит сознательное банкротство Европы руками США
  • Gettyimages.ru
  • © E4C

«Эти угрозы можно считать попыткой завоевать европейский рынок, причём любыми, даже самыми циничными средствами. Такие заявления в очередной раз показывают истинное лицо американского истеблишмента и его отношение к своим европейским союзникам», — считает политолог.

По его мнению, в настоящее время происходит «сознательное банкротство Европы руками США».

«После этого европейцы будут вынуждены десятилетиями работать на американскую экономику, расплачиваясь за это кредитами, ресурсами и политическим суверенитетом», — сказал Орлов.

Минфин США пригрозил санкциями юрлицам из стран G7, избегающим потолка цен на нефть из России.

2 сентября министры финансов стран G7 согласились ввести потолок цены на нефть из России. В частности, «семёрка» запретит страхование судов перевозчикам российской нефти по ценам, превышающим установленный порог.

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