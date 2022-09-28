Лидер ХДС Мерц извинился за фразу «социальный туризм» в отношении украинских беженцев
Ранее немецкий политик в интервью телеканалу Bild заявил, что украинские беженцы постоянно перемещаются между Украиной и Германией.
Он назвал такие поездки «социальным туризмом».
После этого Мерца раскритиковали.
«Я сожалею об использовании слов «социальный туризм». Это было неверное описание проблемы, наблюдаемой в отдельных случаях», — приводит РИА Новости сообщение политика в соцсетях.
Мерц уточнил, что он хотел обратить внимание на проблему «отсутствия регистрации беженцев».
Ранее жительница Великобритании Клара Магуайр рассказала о личном опыте приёма беженцев с Украины, назвав его «катастрофой».