Лидер ХДС Мерц извинился за фразу «социальный туризм» в отношении украинских беженцев

Лидер немецкой партии «Христианско-демократический союз» (ХДС) Фридрих Мерц попросил прощения у украинских беженцев за обвинение в «социальном туризме» в Германию.

Ранее немецкий политик в интервью телеканалу Bild заявил, что украинские беженцы постоянно перемещаются между Украиной и Германией.

Он назвал такие поездки «социальным туризмом».

После этого Мерца раскритиковали.

«Я сожалею об использовании слов «социальный туризм». Это было неверное описание проблемы, наблюдаемой в отдельных случаях», — приводит РИА Новости сообщение политика в соцсетях.

Мерц уточнил, что он хотел обратить внимание на проблему «отсутствия регистрации беженцев».

Ранее жительница Великобритании Клара Магуайр рассказала о личном опыте приёма беженцев с Украины, назвав его «катастрофой».