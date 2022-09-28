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Daily Mail: полиция арестовала украинскую беженку, ради которой британец ушёл от жены

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Полиция Великобритании арестовала беженку с Украины Софию Каркадым после попытки ворваться в дом её бывшего молодого человека, местного жителя Энтони Гарнетта, который ушёл от жены ради украинки.

Об этом пишет издание The Daily Mail.

Ранее стало известно, что Гарнетт бросил украинскую беженку, ради которой ушёл от жены.

По данным издания, беженку задержали после того, как она трижды пыталась ворваться в дом британца, чтобы с ним поговорить.

По словам Каркадым, она «никогда не причиняла вреда Энтони».

Ранее жительница Великобритании Клара Магуайр рассказала о личном опыте приёма беженцев с Украины, назвав его «катастрофой».

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