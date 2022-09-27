Британец Гарнетт бросил украинскую беженку, ради которой ушёл от жены

Житель Великобритании Энтони Гарнетт, чья история отношений с украинской беженкой активно распространялась британскими таблоидами, заявил о расставании с ней.

По словам Гарнетта, причиной стало агрессивное поведение девушки — после одной из ссор он вызвал полицию.

«Субботним вечером она схватила нож и несколько раз ударила им в стену. Меня это безумно напугало. У меня не было выбора, кроме как вызвать полицию. Что делать? Я испугался за свою жизнь», — заявил он Daily Mail.

Британец подчеркнул, что ему надоели такие манеры украинской беженки.

Энтони Гарнетт начал отношения с ней всего спустя несколько дней после того, как девушка стала жить с ним и его женой Лорной Гарнетт.

Ранее жительница Великобритании Клара Магуайр рассказала о личном опыте приёма беженцев с Украины, назвав его «катастрофой».