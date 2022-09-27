Глава правительства Каталонии намерен предложить властям Испании соглашение о референдуме

Глава правительства Каталонии Пере Арагонес намерен предложить испанскому правительству соглашение о проведении референдума о самоопределении региона.

«Я хочу предложить «соглашение о чёткости» государству, которое бы устанавливало, когда и как Каталония сможет вновь воспользоваться своим правом определять [свое будущее]», — цитирует его ТАСС.

Арагонес намерен «сделать это с максимальной поддержкой каталонского общества».

В июле глава правительства Каталонии отмечал, что намерен искать «политические и демократические решения» для продолжения диалога с властями.

В 2019 году Верховный суд Испании вынес приговоры 12 политикам, обвиняемым в причастности к проведению незаконного референдума о независимости Каталонии и провозглашении независимости местным парламентом в 2017 году.