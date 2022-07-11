Лидер Каталонии намерен отстаивать самоопределение региона на встрече с премьером Испании

Короткая ссылка
Глава правительства Каталонии Пере Арагонес намерен во время встречи с премьером Испании Педро Санчесом отстаивать право региона на самоопределение.

Об этом он сказал в эфире радио Onda Cero. Встреча двух политиков запланирована на 15 июля.

Арагонес отметил, что намерен искать «политические и демократические решения» для продолжение диалога.

«Я буду защищать право на самоопределение, амнистию (сторонников независимости. — RT), чтобы положить конец репрессиям, и необходимость обсуждения этих вопросов в ходе процесса переговоров», — цитирует Арагонеса ТАСС.

В 2019 году Верховный суд Испании вынес приговоры 12 политикам, обвиняемым в причастности к проведению незаконного референдума о независимости Каталонии и провозглашении независимости местным парламентом в 2017 году. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить