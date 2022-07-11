Лидер Каталонии намерен отстаивать самоопределение региона на встрече с премьером Испании

Глава правительства Каталонии Пере Арагонес намерен во время встречи с премьером Испании Педро Санчесом отстаивать право региона на самоопределение.

Об этом он сказал в эфире радио Onda Cero. Встреча двух политиков запланирована на 15 июля.

Арагонес отметил, что намерен искать «политические и демократические решения» для продолжение диалога.

«Я буду защищать право на самоопределение, амнистию (сторонников независимости. — RT), чтобы положить конец репрессиям, и необходимость обсуждения этих вопросов в ходе процесса переговоров», — цитирует Арагонеса ТАСС.

В 2019 году Верховный суд Испании вынес приговоры 12 политикам, обвиняемым в причастности к проведению незаконного референдума о независимости Каталонии и провозглашении независимости местным парламентом в 2017 году.