Глава МИД Франции: Париж выдаст визы россиянам, которые их заслуживают
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«Это не касается представителей режима, зачинщиков войны. Это касается ряда граждан России, которые могут и должны иметь доступ за рубеж. Поэтому мы будем продолжать выдавать визы», — сказала министр телеканалу BFMTV.
Ранее глава МВД Польши Мариуш Каминьский сообщил в своих соцсетях, что распорядился ужесточить правила въезда в страну для россиян.
По мнению главы МИД Испании Хосе Мануэля Альбареса, граждане России должны иметь возможность получать визы в страны Европейского союза.