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Глава МИД Франции: Париж выдаст визы россиянам, которые их заслуживают

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Франция продолжит выдавать визы гражданам России, которые «этого заслуживают», заявила глава французского МИД Катрин Колонна.
Глава МИД Франции: Париж выдаст визы россиянам, которые их заслуживают
  • Gettyimages.ru
  • © Pool

«Это не касается представителей режима, зачинщиков войны. Это касается ряда граждан России, которые могут и должны иметь доступ за рубеж. Поэтому мы будем продолжать выдавать визы», — сказала министр телеканалу BFMTV.

Ранее глава МВД Польши Мариуш Каминьский сообщил в своих соцсетях, что распорядился ужесточить правила въезда в страну для россиян.

По мнению главы МИД Испании Хосе Мануэля Альбареса, граждане России должны иметь возможность получать визы в страны Европейского союза.

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