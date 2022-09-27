Глава МИД Франции: Париж выдаст визы россиянам, которые их заслуживают

Франция продолжит выдавать визы гражданам России, которые «этого заслуживают», заявила глава французского МИД Катрин Колонна.

«Это не касается представителей режима, зачинщиков войны. Это касается ряда граждан России, которые могут и должны иметь доступ за рубеж. Поэтому мы будем продолжать выдавать визы», — сказала министр телеканалу BFMTV.

Ранее глава МВД Польши Мариуш Каминьский сообщил в своих соцсетях, что распорядился ужесточить правила въезда в страну для россиян.

По мнению главы МИД Испании Хосе Мануэля Альбареса, граждане России должны иметь возможность получать визы в страны Европейского союза.