В МИД Индии прокомментировали идею потолка цен на нефть из России
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«Мы — экономика, где ВВП на душу населения составляет $2000. Стоимость нефти сильно бьёт по нам. И с этим связана наша серьёзная обеспокоенность», — передаёт слова министра РИА Новости.
23 сентября агентство Bloomberg сообщило, что в скором времени Евросоюз может установить потолок цен на нефть из России.
Как отмечали в Кремле, если российская нефть не будет поступать в Европу, то она пойдёт по альтернативным направлениям в те страны, которые действуют на рыночных условиях.