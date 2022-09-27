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В МИД Индии прокомментировали идею потолка цен на нефть из России

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Глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар заявил об обеспокоенности страны возможным влиянием инициативы стран G7 ввести «ценовой потолок» на нефть из России.
В МИД Индии прокомментировали идею потолка цен на нефть из России
  • Gettyimages.ru
  • © Richard Hamilton Smith

«Мы — экономика, где ВВП на душу населения составляет $2000. Стоимость нефти сильно бьёт по нам. И с этим связана наша серьёзная обеспокоенность», — передаёт слова министра РИА Новости.

23 сентября агентство Bloomberg сообщило, что в скором времени Евросоюз может установить потолок цен на нефть из России.

Как отмечали в Кремле, если российская нефть не будет поступать в Европу, то она пойдёт по альтернативным направлениям в те страны, которые действуют на рыночных условиях.

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