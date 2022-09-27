В МИД Индии прокомментировали идею потолка цен на нефть из России

Глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар заявил об обеспокоенности страны возможным влиянием инициативы стран G7 ввести «ценовой потолок» на нефть из России.

«Мы — экономика, где ВВП на душу населения составляет $2000. Стоимость нефти сильно бьёт по нам. И с этим связана наша серьёзная обеспокоенность», — передаёт слова министра РИА Новости.

23 сентября агентство Bloomberg сообщило, что в скором времени Евросоюз может установить потолок цен на нефть из России.

Как отмечали в Кремле, если российская нефть не будет поступать в Европу, то она пойдёт по альтернативным направлениям в те страны, которые действуют на рыночных условиях.