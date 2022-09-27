Глава МИД Франции анонсировала новые антироссийские санкции из-за референдумов
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«Как было уже заявлено ранее, к России будут применены санкции за организацию референдумов», — цитирует её ТАСС.
По словам политика, соответствующие меры «будут введены по линии Евросоюза».
23 сентября в Донецкой и Луганской народных республиках, а также на освобождённых территориях Херсонской и Запорожской областей начались референдумы по вопросу вхождения в состав России.
Американский лидер Джо Байден заявил о готовности ввести «быстрые и суровые» экономические санкции в отношении России в ответ на референдумы.
С аналогичной позицией выступил руководитель европейской дипломатии Жозеп Боррель.
26 сентября Великобритания внесла в санкционный список 33 лица, связанных с проведением референдумов.