военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Глава МИД Франции анонсировала новые антироссийские санкции из-за референдумов

Короткая ссылка
Глава МИД Франции Катрин Колонна сообщила, что страны ЕС введут новые антироссийские санкции из-за проведения референдумов в республиках Донбасса, а также на территории Запорожской и Херсонской областей.
Глава МИД Франции анонсировала новые антироссийские санкции из-за референдумов
  • © AP Photo

«Как было уже заявлено ранее, к России будут применены санкции за организацию референдумов», — цитирует её ТАСС.

По словам политика, соответствующие меры «будут введены по линии Евросоюза».

23 сентября в Донецкой и Луганской народных республиках, а также на освобождённых территориях Херсонской и Запорожской областей начались референдумы по вопросу вхождения в состав России.

Американский лидер Джо Байден заявил о готовности ввести «быстрые и суровые» экономические санкции в отношении России в ответ на референдумы.

С аналогичной позицией выступил руководитель европейской дипломатии Жозеп Боррель.

26 сентября Великобритания внесла в санкционный список 33 лица, связанных с проведением референдумов.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить