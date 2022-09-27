Глава МИД Франции анонсировала новые антироссийские санкции из-за референдумов

Глава МИД Франции Катрин Колонна сообщила, что страны ЕС введут новые антироссийские санкции из-за проведения референдумов в республиках Донбасса, а также на территории Запорожской и Херсонской областей.

«Как было уже заявлено ранее, к России будут применены санкции за организацию референдумов», — цитирует её ТАСС.

По словам политика, соответствующие меры «будут введены по линии Евросоюза».

23 сентября в Донецкой и Луганской народных республиках, а также на освобождённых территориях Херсонской и Запорожской областей начались референдумы по вопросу вхождения в состав России.

Американский лидер Джо Байден заявил о готовности ввести «быстрые и суровые» экономические санкции в отношении России в ответ на референдумы.

С аналогичной позицией выступил руководитель европейской дипломатии Жозеп Боррель.

26 сентября Великобритания внесла в санкционный список 33 лица, связанных с проведением референдумов.