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Наблюдатель на референдуме из Болгарии назвал фашизмом возможные санкции ЕС

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Если ЕС введёт санкции против своих же граждан за то, что они принимали участие в наблюдении за референдумами о вхождении в состав России, это будет проявлением фашизма, заявил международный наблюдатель из Болгарии Младен Иванов.
Наблюдатель на референдуме из Болгарии назвал фашизмом возможные санкции ЕС
  • © AP Photo

«Это будет чистый фашизм, если это произойдёт... ЕС всегда говорит, что они демократическая организация и хочет быть примером всем... Если это (введение санкций против наблюдателей. — RT) случится, значит, что ЕС превращается в фашистскую организацию», — сказал он РИА Новости.

Наблюдатель из Италии, международный юрист, эксперт в области геополитики Марко Пата ранее заявил, что присутствие на референдуме в Запорожской области может стать причиной санкций против наблюдателей, хотя итальянское законодательство не предусматривает таких мер.

Впоследствии представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано сообщил, что Евросоюз может ввести санкции против европейцев, которые выступили в качестве наблюдателей на референдумах о вхождении в состав России республик Донбасса, а также Херсонской и Запорожской областей.

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