Музыкант Роджер Уотерс опубликовал открытое письмо к Путину

Британский музыкант, один из основателей группы Pink Floyd Роджер Уотерс опубликовал открытое письмо президенту России Владимиру Путину, посвящённое ситуации на Украине.

Он напомнил, что ранее уже писал подобное обращение к супруге президента Украины Владимира Зеленского Елене, в котором раскритиковал «подливание масла в огонь» со стороны западных стран. В ответ Зеленская посоветовала музыканту обратиться в поисках мира не к ней.

В письме к Путину Уотерс поинтересовался, желает ли российский лидер завершения конфликта на Украине. Он добавил, что если бы Путин сообщил об отсутствии других интересов, кроме обеспечения безопасности русскоязычного населения Крыма, Донецка и Луганска, «это бы тоже помогло».

«Я знаю, знаю, США и НАТО вторгаются в другие суверенные государства без колебаний или за несколько баррелей нефти. Но это не значит, что вы должны делать то же», — написал Уотерс в Facebook*.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что переговоры с Киевом востребованы для достижения Москвой своих целей, однако российская сторона не видит предпосылок для возобновления этого процесса.

Президент России Владимир Путин заявил, что российская сторона сделает всё для скорейшего прекращения конфликта на Украине.

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