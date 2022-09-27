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Посол России: глава Еврокомиссии своими заявлениями вмешалась в выборы в Италии

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Российский посол в Италии Сергей Разов в эфире «России 24» заявил, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен своими заявлениями о выборах в Италии допустила вмешательство в избирательный процесс.
Посол России: глава Еврокомиссии своими заявлениями вмешалась в выборы в Италии
  • AP
  • © Jean-Francois Badias

«А что это, если не прямое грубое вмешательство в избирательный процесс, свободное волеизъявление граждан одной из ведущих стран Евросоюза?» — цитирует его ТАСС.

Ранее лидер итальянской партии «Лига Севера» Маттео Сальвини подверг резкой критике заявление главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о том, что ЕС готов использовать имеющиеся инструменты в том случае, если ситуация на выборах в Италии пойдёт «в сложном направлении».

Также 26 сентября заместитель председателя Европарламента Катарина Барли заявила, что победа правоцентристской коалиции на выборах в Италии вызывает беспокойство.

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