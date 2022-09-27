Посол России: глава Еврокомиссии своими заявлениями вмешалась в выборы в Италии

Российский посол в Италии Сергей Разов в эфире «России 24» заявил, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен своими заявлениями о выборах в Италии допустила вмешательство в избирательный процесс.

«А что это, если не прямое грубое вмешательство в избирательный процесс, свободное волеизъявление граждан одной из ведущих стран Евросоюза?» — цитирует его ТАСС.

Ранее лидер итальянской партии «Лига Севера» Маттео Сальвини подверг резкой критике заявление главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о том, что ЕС готов использовать имеющиеся инструменты в том случае, если ситуация на выборах в Италии пойдёт «в сложном направлении».

Также 26 сентября заместитель председателя Европарламента Катарина Барли заявила, что победа правоцентристской коалиции на выборах в Италии вызывает беспокойство.