В Минкульте Турции сообщили об отсутствии проблем россиян с наличностью в стране

В Турции у российских туристов нет проблем с наличностью, профильные ведомства работают над разрешением ситуации с картами МИР, заявил глава турецкого Министерства культуры и туризма Мехмет Нури Эрсой.

«Соответствующие учреждения продолжают работать над долгосрочным решением проблемы с системой МИР, которую российские туристы используют в качестве платёжного средства. У российских туристов нет проблем с наличностью», — цитирует его газета Dünya.

Ранее газета Financial Times со ссылкой на источники писала, что США и ЕС планируют усилить давление на турецкие банки за присоединение к платёжной системе МИР.

Турецкий банк İş Bankası уже приостановил использование российской платёжной системы из-за угрозы введения санкций.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поручил министрам разработать совместно с Москвой альтернативу российской платёжной системе МИР.