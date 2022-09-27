В Минкульте Турции сообщили об отсутствии проблем россиян с наличностью в стране
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«Соответствующие учреждения продолжают работать над долгосрочным решением проблемы с системой МИР, которую российские туристы используют в качестве платёжного средства. У российских туристов нет проблем с наличностью», — цитирует его газета Dünya.
Ранее газета Financial Times со ссылкой на источники писала, что США и ЕС планируют усилить давление на турецкие банки за присоединение к платёжной системе МИР.
Турецкий банк İş Bankası уже приостановил использование российской платёжной системы из-за угрозы введения санкций.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поручил министрам разработать совместно с Москвой альтернативу российской платёжной системе МИР.