военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

В Минкульте Турции сообщили об отсутствии проблем россиян с наличностью в стране

Короткая ссылка
В Турции у российских туристов нет проблем с наличностью, профильные ведомства работают над разрешением ситуации с картами МИР, заявил глава турецкого Министерства культуры и туризма Мехмет Нури Эрсой.
В Минкульте Турции сообщили об отсутствии проблем россиян с наличностью в стране
  • AP
  • © Khalil Hamra

«Соответствующие учреждения продолжают работать над долгосрочным решением проблемы с системой МИР, которую российские туристы используют в качестве платёжного средства. У российских туристов нет проблем с наличностью», — цитирует его газета Dünya.

Ранее газета Financial Times со ссылкой на источники писала, что США и ЕС планируют усилить давление на турецкие банки за присоединение к платёжной системе МИР.

Турецкий банк İş Bankası уже приостановил использование российской платёжной системы из-за угрозы введения санкций.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поручил министрам разработать совместно с Москвой альтернативу российской платёжной системе МИР.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить