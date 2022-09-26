В Индонезии заявили о проработке сценария сопровождения Путина на саммите G20

В Индонезии заявили о готовности принять на саммите G20 глав всех стран, в том числе и президента России Владимира Путина, сообщает индонезийское агентство ANTARA.

«Сценарий сопровождения Путина во время визита на Бали уже обсуждается на высшем уровне», — приводит слова руководителя администрации президента Индонезии Херу Буди Хартоно РИА Новости.

Он отметил, что вопрос очного участия Путина «зависит от окончательной позиции российского лидера».

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что не видит проблем для участия Путина в саммите G20.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что при принятии решения о поездке на саммит G20 будут приниматься во внимание различные факторы, в том числе вопрос безопасности.