Глава МИД Сирии заявил, что Россия вправе защищать себя от агрессивной политики Запада

Россия вправе защищать себя перед лицом агрессивной политики, которую ведут некоторые западные страны. Об этом заявил министр иностранных дел Сирии Фейсал Микдад, выступая на общеполитических дебатах 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Глава МИД Сирии также подчеркнул, что сирийские власти полностью поддерживают проводимую Россией специальную военную операцию на Украине.

«Мы также выражаем уверенность в том, что российская армия не только обороняет свою национальную территорию, но и отстаивает при этом права других народов на справедливость и свободу», — цитирует его ТАСС.

Ранее замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что поведение США становится всё более тревожным.

Как отметил Рябков, российская сторона фиксирует попытки США «мобилизовать своих сателлитов, своих вассалов на ещё более агрессивное, жёсткое противостояние России».