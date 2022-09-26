Замглавы МИД России Рябков: поведение США становится всё более тревожным

Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что поведение США становится всё более тревожным.

«Всё более острым и всё более тревожным поведением американцев приходится заниматься постоянно», — сказал Рябков в эфире Первого канала, комментируя работу на американском направлении. Его слова приводит РИА Новости.

Как отметил Рябков, российская сторона фиксирует попытки США «мобилизовать своих сателлитов, своих вассалов на ещё более агрессивное, жёсткое противостояние России».

Ранее Рябков заявил, что отношения России и США находятся на околонулевом уровне.