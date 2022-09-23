Замглавы МИД Рябков заявил, что отношения России и США находятся на околонулевом уровне

Замглавы российского МИД Сергей Рябков заявил, что отношения России и США находятся на околонулевом уровне.

Об этом он сказал в ходе видеообращения к участникам международной научной конференции в Дипломатической академии, которая посвящена 60-летию Карибского кризиса, передаёт ТАСС.

«Ни для кого не секрет, что российско-американские отношения находятся в крайне плачевном состоянии, на околонулевом уровне, сопоставимым с худшими моментами холодной войны», — заявил Рябков.

Также замглавы российского внешнеполитического ведомства заявил, что открытое противостояние с США и НАТО не в интересах России.