В Минобороны Литвы сообщили о передаче Украине бронированных машин М113
- РИА Новости
«Буквально три дня назад на Украину прибыли наши броневики, которые мы отправили, сейчас уже 50 броневиков М113 передано Украине», — приводит его слова РИА Новости.
По словам Анушаускаса, Вильнюс получит от США бронированные вездеходы JLTV в качестве компенсации за передачу своего вооружения Киеву.
«В ноябре прибудут, вероятно, ещё 50 (вездеходов. — RT), до этого в прошлом году прибыло 50», — констатировал литовский министр обороны.
В мае командующий литовской армией генерал-лейтенант Вальдемарас Рупшис сообщил, что Литва практически исчерпала собственные ресурсы за счёт военной помощи Украине, в связи с чем Вильнюс переходит на другой принцип её формирования.