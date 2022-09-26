В Минобороны Литвы сообщили о передаче Украине бронированных машин М113

Литва поставила Украине бронированные машины М113, заявил литовский министр обороны Арвидас Анушаускас.

«Буквально три дня назад на Украину прибыли наши броневики, которые мы отправили, сейчас уже 50 броневиков М113 передано Украине», — приводит его слова РИА Новости.

По словам Анушаускаса, Вильнюс получит от США бронированные вездеходы JLTV в качестве компенсации за передачу своего вооружения Киеву.

«В ноябре прибудут, вероятно, ещё 50 (вездеходов. — RT), до этого в прошлом году прибыло 50», — констатировал литовский министр обороны.

В мае командующий литовской армией генерал-лейтенант Вальдемарас Рупшис сообщил, что Литва практически исчерпала собственные ресурсы за счёт военной помощи Украине, в связи с чем Вильнюс переходит на другой принцип её формирования.