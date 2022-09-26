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В Минобороны Литвы сообщили о передаче Украине бронированных машин М113

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Литва поставила Украине бронированные машины М113, заявил литовский министр обороны Арвидас Анушаускас.
В Минобороны Литвы сообщили о передаче Украине бронированных машин М113
  • РИА Новости

«Буквально три дня назад на Украину прибыли наши броневики, которые мы отправили, сейчас уже 50 броневиков М113 передано Украине», — приводит его слова РИА Новости.

По словам Анушаускаса, Вильнюс получит от США бронированные вездеходы JLTV в качестве компенсации за передачу своего вооружения Киеву.

«В ноябре прибудут, вероятно, ещё 50 (вездеходов. — RT), до этого в прошлом году прибыло 50», —  констатировал литовский министр обороны.

В мае командующий литовской армией генерал-лейтенант Вальдемарас Рупшис сообщил, что Литва практически исчерпала собственные ресурсы за счёт военной помощи Украине, в связи с чем Вильнюс переходит на другой принцип её формирования.

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