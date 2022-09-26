военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Блинкен обвинил Иран в «шаге назад» в переговорах

Короткая ссылка
США не видят перспектив для скорого восстановления Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе, заявил госсекретарь Энтони Блинкен.

«Иран продолжает попытки внести в повестку переговоров сторонние вопросы, на которые мы просто не можем согласиться. Мы не приемлем плохой сделки», — сказал он в интервью CBS.

По словам шефа американской дипломатии, ответ Ирана на последние предложения европейских партнёров «стал существенным шагом назад». 

«Я не вижу в ближайшей перспективе каких-либо возможностей привести это к заключению», — добавил Блинкен.

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель ранее заявил, что переговоры по иранской ядерной сделке зашли в тупик.

Страны евротройки, в которую входят Франция, Германия и Великобритания, отметили, что позиция Ирана по ядерной программе ставит под угрозу восстановление Совместного всеобъемлющего плана действий.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить