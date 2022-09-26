Блинкен обвинил Иран в «шаге назад» в переговорах

США не видят перспектив для скорого восстановления Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе, заявил госсекретарь Энтони Блинкен.

«Иран продолжает попытки внести в повестку переговоров сторонние вопросы, на которые мы просто не можем согласиться. Мы не приемлем плохой сделки», — сказал он в интервью CBS.

По словам шефа американской дипломатии, ответ Ирана на последние предложения европейских партнёров «стал существенным шагом назад».

«Я не вижу в ближайшей перспективе каких-либо возможностей привести это к заключению», — добавил Блинкен.

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель ранее заявил, что переговоры по иранской ядерной сделке зашли в тупик.

Страны евротройки, в которую входят Франция, Германия и Великобритания, отметили, что позиция Ирана по ядерной программе ставит под угрозу восстановление Совместного всеобъемлющего плана действий.