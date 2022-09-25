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Daily Mail: властям Британии нужно стремиться к завершению конфликта на Украине

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Великобритания должна не разжигать конфликт на Украине, а пытаться достичь мирного урегулирования вопроса. Об этом в статье для издания Daily Mail пишет аналитик Питер Хитченс.
Daily Mail: властям Британии нужно стремиться к завершению конфликта на Украине
  • Gettyimages.ru

«В чём интерес Британии к Украине? Почему мы отправляем оружие и технику в эту страну, несмотря на то, что наш национальный бюджет растянут до предела, а наши собственные вооружённые силы уже много лет испытывают недостаток в деньгах, людях и снаряжении?» — говорится в материале.

По мнению Хитченса, ситуация на Украине значительно приблизила мир к реальной ядерной войне.

Он также призвал власти Британии прислушаться к заявлениям российских властей о готовности использовать любые средства для защиты территориальной целостности страны.

«Я просто хотел бы призвать нас как народ и нацию начать обсуждать это по-взрослому, а не считать нынешнюю политику единственно правильной или патриотической», — заключил Хитченс.

Российский лидер Владимир Путин в ходе обращения 21 сентября заявил, что при угрозе территориальной целостности России для защиты российского народа будут использованы все средства.

При этом заместитель главы Министерства иностранных дел России Сергей Рябков подчеркнул, что Москва никому не угрожает ядерным оружием.

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