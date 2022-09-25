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Экс-депутат Рады Кива заявил о возможном разделе Германии на восточную и западную

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Германия может вновь разделиться на два государства в результате антироссийской политики европейских властей. Такое мнение выразил экс-депутат Верховной рады Илья Кива.
Экс-депутат Рады Кива заявил о возможном разделе Германии на восточную и западную
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«Война, которую развязал Запад против России, закончится развалом Европы и разделом Германии на восточную и западную», — написал Кива в Telegram.

Он предположил, что раздел может произойти в 2030 году.

Ранее представитель Христианско-демократического союза (ХДС) Михаэль Кречмер в интервью газетам группы Funke заявил, что Германия не может полностью отказаться от газа из России, поэтому необходимо возобновить немецко-российское экономическое сотрудничество после нормализации ситуации на Украине.

По мнению премьер-министра Баварии Маркуса Зёдера, есть угроза падения уровня жизни целых слоёв населения и волны банкротств в Германии из-за энергетического кризиса.

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