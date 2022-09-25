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Экс-помощник Рейгана Бэндоу объяснил, почему США не стоит помогать Украине отобрать Крым

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Вашингтону необязательно способствовать реализации идеи украинского президента Владимира Зеленского о возвращении Крыма в состав Украины, так как этого не хотят сами жители полуострова, заявил бывший спецпомощник президента Рональда Рейгана Дуг Бэндоу.

В своей колонке для The American Conservative он призвал Запад не обращаться с крымчанами как с переходящим военным трофеем.

«Западные страны критикуют правительства, которые яростно сопротивляются отделению... и не могут одобрить украинскую военную кампанию по возвращению Крыма... При отсутствии народной поддержки Киев не может оправдать уничтожение Крыма», — написал Бэндоу.

Бывший помощник Рейгана также напомнил, что большинство жителей полуострова поддержали выход Крыма из состава Украины и его вхождение состав России. По словам Бэндоу, у западного мира отсутствуют доказательства желания жителей полуострова вернуться назад.

Он также отметил, что намерения Зеленского угрожают серьёзной эскалацией, так как попытки вторжения в Крым приведут к большому конфликту, в который будут вовлечены западные страны.

«Кто знает, может, в следующий раз он (Зеленский. — RT) запросит материально-технические ресурсы, необходимые для захвата Москвы и распада Российской Федерации. Но США не обязаны поддерживать этот план», — заключил Бэндоу.

Ранее советник руководителя офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк призвал «жителей оккупированных территорий», включая полуостров Крым, готовиться к «предстоящей деоккупации» регионов.

Глава крымского парламента Владимир Константинов, комментируя данный призыв, посоветовал властям Украины готовить себе эвакуационные маршруты.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков напомнил, что Крым является неотъемлемой частью России и претензии на российскую территорию получат должный ответ.

Крым стал российским регионом после состоявшегося там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией.

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