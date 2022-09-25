США запустили ракету-носитель со спутником в интересах разведки

Американская компания United Launch Alliance (ULA) запустила ракету-носитель Delta IV Heavy со спутником NROL-91 в интересах космической разведки.

«Старт!... Ракета-носитель Delta IV Heavy стартует с космодрома Ванденберг со стартового комплекса-6 в рамках миссии NROL-91», — следует из сообщения компании в Twitter.

Согласно данным, представленным на официальном сайте ULA, пуск состоялся в 01:35 по мск.

Ракета выполняет миссию в интересах Национального управления военно-космической разведки США.

Помощник министра внутренних дел Луганской Народной Республики Виталий Киселёв ранее в эфире Первого канала заявил, что разведка стран — членов НАТО отслеживает со спутников «практически каждый сантиметр» Донбасса.

По словам участника российской хакерской группы RaHDIt, разведка США снабжает Украину данными радиолокации и спутниковыми снимками, в том числе территории России.