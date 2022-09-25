Япония выразила протест КНДР в связи с последним пуском ракеты

Власти Японии заявили по дипканалам протест КНДР в связи с последним пуском, предположительно, баллистической ракеты, заявил глава японского Минобороны Ясукадзу Хамада.

«Ракетный пуск Северной Кореи на фоне продолжающейся ситуации на Украине является абсолютно непростительным... Мы выступаем с решительным осуждением данных действий и направили наш протест Северной Корее по дипломатическим каналам в Пекине», — цитирует его ТАСС.

По словам главы ведомства, по оценкам военных, ракета пролетела 400 км с максимальной высотой 50 км и упала вне исключительной экономической зоны Японии.

Ранее агентство «Рёнхап» со ссылкой на южнокорейских военных сообщило о пуске баллистической ракеты КНДР в сторону Японского моря.

Премьер-министр Японии Фумио Кисида отдал ряду ведомств приказ о подготовке к «непредвиденным ситуациям» после ракетного пуска.