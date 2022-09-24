Лавров назвал западные страны недоговороспособными эгоистами
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«Мы для себя сделали вывод: они абсолютно недоговороспособны... Они эгоисты до мозга костей. Они думают только о себе и о своих интересах, баланс интересов они не будут соблюдать и не будут даже его искать», — цитирует его ТАСС.
Ранее директор департамента Северной Америки МИД России Александр Дарчиев заявил, что США своими действиями подвели отношения с Россией к точке невозврата, Вашингтону придётся считаться с интересами Москвы.