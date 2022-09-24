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Лавров назвал западные страны недоговороспособными эгоистами

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам участия в 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН заявил, что западные страны являются недоговороспособными эгоистами.
Лавров назвал западные страны недоговороспособными эгоистами
  • AP

«Мы для себя сделали вывод: они абсолютно недоговороспособны... Они эгоисты до мозга костей. Они думают только о себе и о своих интересах, баланс интересов они не будут соблюдать и не будут даже его искать», — цитирует его ТАСС.

Ранее директор департамента Северной Америки МИД России Александр Дарчиев заявил, что США своими действиями подвели отношения с Россией к точке невозврата, Вашингтону придётся считаться с интересами Москвы.

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