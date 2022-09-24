Лавров высказался о проходящих в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях референдумах
- РИА Новости
- © Григорий Сысоев
«Запад закатил истерику из-за проходящих сейчас в ЛНР, ДНР, Харьковской и Запорожской областях Украины референдумов. Но проживающие там люди, по сути, лишь реагируют на то, что им в одном из своих интервью в августе прошлого года рекомендовал глава киевского режима Зеленский», — отметил он.
Лавров напомнил, что в своё время президент Украины Владимир Зеленский советовал жителям Донбасса «убираться в Россию».
«Тогда он посоветовал всем, кто чувствует себя русскими, ради блага своих детей и внуков «уходить в Россию». Вот жители упомянутых регионов так сейчас и поступают, забирая с собой при этом свои земли», — подчеркнул министр.
В августе 2021 года Зеленский заявил, что Донбасс «никогда не будет русской территорией», и рекомендовал донбасцам «искать себе место в России».