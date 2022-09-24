Лавров рассказал о недоговороспособности Запада по теме равной и неделимой безопасности

Российский министр иностранных дел Сергей Лавров во время выступления на 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке заявил о недоговороспособности Запада по теме равной и неделимой безопасности.

«Мы многократно на протяжении многих лет предлагали договориться о правилах сосуществования в Европе с опорой на принцип равной и неделимой безопасности, утверждённый на высшем уровне в документах ОБСЕ», — указал он.

Как подчеркнул глава МИД России, на последнее предложение по данной теме, предоставленное российской стороной, был получен «высокомерный отказ».

«Последнее предложение о необходимости сделать этот принцип юридически обязывающим мы внесли в декабре 2021 года, на что получили высокомерный отказ», — отметил Лавров.

Ранее директор департамента Северной Америки МИД России Александр Дарчиев заявил, что США своими действиями подвели отношения с Россией к точке невозврата, Вашингтону придётся считаться с интересами Москвы.