Президент Румынии: НАТО не собирается воевать с Россией

НАТО не собирается воевать с Россией в связи с событиями на Украине, заявил президент Румынии Клаус Йоханнис.

«Румыния не собирается воевать, как и НАТО не собирается воевать с Россией, но деэскалация должна существовать с обеих сторон», — приводит РИА Новости слова Йоханниса.

Он отметил, что Румыния из всех стран НАТО имеет самую протяжённую границу с Украиной.

По его словам, Бухарест рассчитывает на мирные переговоры Киева и Москвы.

Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто призвал не допустить прямого конфликта России и НАТО.