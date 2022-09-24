В Турции допустили возможность закупки Су-35 при провале сделки по американским F-16
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«Одним из вариантов могут быть Су-35», — приводит РИА Новости ответ Демира на вопрос ведущего CNN Türk об альтернативах Турции в случае отсутствия сделки по F-16.
Ранее турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкару не волнует отказ США продать Турции истребители F-35 и реакция Вашингтона на закупку оборонных систем.
В октябре 2021 года Эрдоган отмечал, что Соединённые Штаты предложили Анкаре приобрести истребители F-16 после её исключения из программы по производству истребителей F-35.