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В Турции допустили возможность закупки Су-35 при провале сделки по американским F-16

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Турция допускает возможность закупки российских истребителей Су-35 при провале сделки по американским F-16, заявил глава Управления оборонпрома Турции Исмаил Демир.
В Турции допустили возможность закупки Су-35 при провале сделки по американским F-16
  • globallookpress.com
  • © MOD Russia

«Одним из вариантов могут быть Су-35», — приводит РИА Новости ответ Демира на вопрос ведущего CNN Türk об альтернативах Турции в случае отсутствия сделки по F-16.

Ранее турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкару не волнует отказ США продать Турции истребители F-35 и реакция Вашингтона на закупку оборонных систем.

В октябре 2021 года Эрдоган отмечал, что Соединённые Штаты предложили Анкаре приобрести истребители F-16 после её исключения из программы по производству истребителей F-35.

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