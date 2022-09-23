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Представитель президента Турции Калын: Анкара не признаёт итоги референдумов на Украине

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Турция не признаёт итоги проводимых в республиках Донбасса и ряде украинских регионов референдумов о вхождении в состав России, заявил официальный представитель турецкого президента Ибрагим Калын.
Представитель президента Турции Калын: Анкара не признаёт итоги референдумов на Украине
  • РИА Новости

«Мы не признаём инициативы односторонних референдумов, проводимых на Украине... Мы признаём суверенитет и территориальную целостность Украины. В этой войне мы на стороне Украины», — сказал он в эфире телеканала NTV.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в интервью газете «Известия» ранее сообщил, что разногласия с Турцией по теме Украины не мешают сотрудничеству стран.

По словам Пескова, при этом российская сторона продолжает доводить до турецких партнёров свою аргументацию.

23 сентября в Донецкой и Луганской народных республиках, а также на освобождённых территориях Херсонской и Запорожской областей начались референдумы по вопросу вхождения в состав России.

Боррель ранее пригрозил России новыми санкциями в случае, если голосования состоятся.

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