Захарова назвала оторванной от реальностью критику Борреля в отношении референдумов

Заявление главы евродипломатии Жозепа Борреля с критикой проводимых в Донбассе и на освобождённых территориях Украины референдумов оторвано от реальности, заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

«Обратили внимание на это заявление главы евродипломатии, которое отражает общую позицию стран ЕС. Оно, как и многие последние высказывания Борреля, пронизано конфронтационным настроем, абсолютно лишено объективности и оторвано от реальности», — говорится в заявлении дипломата.

Захарова назвала лицемерными обвинения в адрес России с учётом игнорирования Брюсселем превращения Украины «в тоталитарное государство нацистского толка», где на протяжении многих лет нарушаются основные права и свободы человека.

«Референдумы в ДНР и ЛНР, Запорожской и Херсонской областях полностью соответствуют международному праву и являются реализацией законных прав жителей этих территорий на самоопределение и организацию жизни», — подчеркнула она.

23 сентября в Донецкой и Луганской народных республиках, а также на освобождённых территориях Херсонской и Запорожской областей начались референдумы по вопросу вхождения в состав России.

Боррель ранее пригрозил России новыми санкциями в случае, если голосования состоятся.

Он также добавил, что ЕС продолжит военную поддержку Украины.