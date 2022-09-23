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Захарова сообщила о «пропаже с радаров» делегаций ЕС после запроса на встречу с Лавровым

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Европейские делегации «пропали с радаров», получив от российской стороны предложения относительно времени встреч с главой МИД России Сергеем Лавровым на полях Генассамблеи ООН, заявила официальный представитель МИД страны Мария Захарова.
Захарова сообщила о «пропаже с радаров» делегаций ЕС после запроса на встречу с Лавровым
  • РИА Новости

«Направив свои запросы на переговоры с Сергеем Лавровым на полях сессии ГА ООН и получив от российской стороны предложения по времени встреч, делегации ЕС пропали с радаров. Видимо, получили от Вашингтона ЦУ залечь на дно», — написала она в Telegram.

Ранее сообщалось, что Лавров проведёт в рамках Генассамблеи ООН встречи с президентом Сербии Александром Вучичем и главами МИД ряда стран.

Заместители министров иностранных дел России и Казахстана Андрей Руденко и Ермухамбет Конуспаев в ходе межмидовских консультаций в Москве обсудили вопросы двусторонних отношений в политике и экономике.

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