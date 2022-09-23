Заместители глав МИД России и Казахстана обсудили отношения двух стран
- РИА Новости
Об этом сообщила пресс-служба казахстанского МИД.
«В ходе мероприятия стороны детально обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях», — говорится в сообщении.
Кроме того, участники консультаций рассмотрели ход подготовки к предстоящим мероприятиям с участием глав государств и правительств, а также министров иностранных дел, Форуму межрегионального сотрудничества в ноябре в Оренбурге и другим международным мероприятиям на высшем и высоком уровне.
«В ходе встречи состоялся обмен мнениями по перспективам взаимодействия двух стран в интеграционных объединениях в рамках ЕАЭС, СНГ, ОДКБ и других международных организациях», — добавляется в сообщении.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что российско-казахстанские отношения развиваются по всем направлениям в позитивном ключе.