Заместители глав МИД России и Казахстана обсудили отношения двух стран

Заместители министров иностранных дел России и Казахстана Андрей Руденко и Ермухамбет Конуспаев в ходе межмидовских консультаций в Москве обсудили вопросы двусторонних отношений в политике и экономике.

Об этом сообщила пресс-служба казахстанского МИД.

«В ходе мероприятия стороны детально обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях», — говорится в сообщении.

Кроме того, участники консультаций рассмотрели ход подготовки к предстоящим мероприятиям с участием глав государств и правительств, а также министров иностранных дел, Форуму межрегионального сотрудничества в ноябре в Оренбурге и другим международным мероприятиям на высшем и высоком уровне.

«В ходе встречи состоялся обмен мнениями по перспективам взаимодействия двух стран в интеграционных объединениях в рамках ЕАЭС, СНГ, ОДКБ и других международных организациях», — добавляется в сообщении.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что российско-казахстанские отношения развиваются по всем направлениям в позитивном ключе.