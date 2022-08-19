Путин рассказал о развитии отношений России и Казахстана по всем направлениям

Президент России Владимир Путин заявил, что российско-казахстанские отношения развиваются по всем направлениям в позитивном ключе.

Об этом он сказал в ходе встречи с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.

Путин напомнил, что в октябре отмечается 30-летие установления дипотношений между двумя странами.

«По всем направлениям работа движется достаточно активно, в позитивном ключе. И наша встреча придаёт дополнительные импульсы развитию нашего доверительного стратегического партнёрства», — цитирует его ТАСС.

В свою очередь Токаев заявил, что как президент Казахстана он настроен на то, чтобы придать дополнительную динамику сотрудничеству двух стран во всех сферах.

Также Путин анонсировал подготовку совместных с Казахстаном учений в рамках ОДКБ.