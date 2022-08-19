Путин анонсировал подготовку совместных с Казахстаном учений в рамках ОДКБ

Президент России Владимир Путин анонсировал проведение совместных с Казахстаном учений в рамках Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

«Министерства иностранных дел (России и Казахстана. — RT), Министерства обороны вместе готовят различные мероприятия, в том числе и совместные в рамках ОДКБ учения», — цитирует его ТАСС.

Ранее заместители министров обороны России и Казахстана Александр Фомин и Султан Камалетдинов обсудили военное и военно-техническое сотрудничество двух стран.

В июле на базе Военной академии Генерального штаба ВС России в Москве прошёл учебно-методический сбор с руководителями базовых учебно-методических организаций по подготовке военных кадров для государств — членов ОДКБ и базовых научно-исследовательских организаций ОДКБ в области исследования проблем военного сотрудничества.