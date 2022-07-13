Представители оборонных ведомств стран ОДКБ обсудили совместную подготовку военных кадров

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На базе Военной академии Генерального штаба ВС России в Москве прошёл учебно-методический сбор с руководителями базовых учебно-методических организаций по подготовке военных кадров для государств — членов ОДКБ и базовых научно-исследовательских организаций ОДКБ в области исследования проблем военного сотрудничества.
Представители оборонных ведомств стран ОДКБ обсудили совместную подготовку военных кадров
  • РИА Новости

«Совместное обучение осуществляется в четырёх государствах — членах ОДКБ: Республике Армения, Республике Беларусь, Республике Казахстан и Российской Федерации», — заявил начальник Объединённого штаба Организации Договора о коллективной безопасности генерал-полковник Анатолий Сидоров.

Он отметил, что ежегодно в системе совместной подготовки в 58 военных учебных заведениях обучается более чем по 750 специальностям около 2,6 тыс. военнослужащих государств — членов ОДКБ.

По его словам, всего за годы сотрудничества прошли обучение около 20 тыс. военнослужащих.

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