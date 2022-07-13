Представители оборонных ведомств стран ОДКБ обсудили совместную подготовку военных кадров
- РИА Новости
«Совместное обучение осуществляется в четырёх государствах — членах ОДКБ: Республике Армения, Республике Беларусь, Республике Казахстан и Российской Федерации», — заявил начальник Объединённого штаба Организации Договора о коллективной безопасности генерал-полковник Анатолий Сидоров.
Он отметил, что ежегодно в системе совместной подготовки в 58 военных учебных заведениях обучается более чем по 750 специальностям около 2,6 тыс. военнослужащих государств — членов ОДКБ.
По его словам, всего за годы сотрудничества прошли обучение около 20 тыс. военнослужащих.