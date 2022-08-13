Заместители министров обороны России и Казахстана обсудили военное сотрудничество

Заместители министров обороны России и Казахстана Александр Фомин и Султан Камалетдинов обсудили военное и военно-техническое сотрудничество двух стран.

Как рассказали в Министерстве обороны России, встреча состоялась 13 августа.

«В ходе переговоров были подробно обсуждены текущее состояние и перспективы развития военного и военно-технического сотрудничества России и Казахстана, а также вопросы безопасности в Центрально-Азиатском регионе», — заявили в оборонном ведомстве.

Ранее начальник департамента международного военного сотрудничества белорусского Минобороны Валерий Ревенко заявил, что Белоруссия готова сотрудничать с НАТО в отдельных сферах, но с учётом стратегических отношений с Россией.