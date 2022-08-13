Заместители министров обороны России и Казахстана обсудили военное сотрудничество
- РИА Новости
Как рассказали в Министерстве обороны России, встреча состоялась 13 августа.
«В ходе переговоров были подробно обсуждены текущее состояние и перспективы развития военного и военно-технического сотрудничества России и Казахстана, а также вопросы безопасности в Центрально-Азиатском регионе», — заявили в оборонном ведомстве.
Ранее начальник департамента международного военного сотрудничества белорусского Минобороны Валерий Ревенко заявил, что Белоруссия готова сотрудничать с НАТО в отдельных сферах, но с учётом стратегических отношений с Россией.