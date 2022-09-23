Лавров на Генассамблее ООН встретится с президентом Сербии и главами МИД ряда стран

Глава МИД России Сергей Лавров проведёт в рамках Генассамблеи ООН встречи с президентом Сербии Александром Вучичем и главами МИД ряда стран.

Об этом сообщили ТАСС в российской делегации.

«Запланированы встречи с президентами Сербии, Сомали, премьер-министрами Иордании, Эфиопии, главами МИД ОАЭ, Кубы», — сказал собеседник.

Отмечается, что также ожидается министерская встреча между Россией и Советом сотрудничества арабских государств Персидского залива.

Ранее сообщалось, что заместители министров иностранных дел России и Казахстана Андрей Руденко и Ермухамбет Конуспаев в ходе межмидовских консультаций в Москве обсудили вопросы двусторонних отношений в политике и экономике.