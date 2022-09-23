Власти Финляндии решили ограничить въезд в страну россиянам

Канцелярия президента Финляндии Саули Ниинистё заявила, что финские власти приняли решение ограничить въезд в страну россиянам.

Об этом сообщает РИА Новости.

«23 сентября президент республики и комитет Совета министров по внешней политике и политике безопасности приняли принципиальное решение о значительном ограничении въезда российских граждан и выдачи виз на основании серьёзного ущерба международному авторитету Финляндии», — говорится в сообщении.

Уточняется, что пока дата начала ограничений не указывается, но, возможно, она будет озвучена позже вечером 23 сентября.

Ранее глава МИД Финляндии Пекка Хаависто допустил, что власти страны введут полный запрет на въезд для граждан России.

До этого Финляндия предложила Европейскому союзу включить туристические визы в сферу санкций ЕС.