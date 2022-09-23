Мурашко заявил о готовности России сотрудничать с дружественными странами в здравоохранении

Глава Минздрава России Михаил Мурашко заявил о готовности российской стороны сотрудничать с дружественными странами в сфере здравоохранения.

Об этом он сказал на 35-м заседании Совета по сотрудничеству в области здравоохранения государств — участников Содружества Независимых Государств.

«Состояние здоровья людей сегодня требует особого внимания, новых подходов в терапии, мы учитываем это, реализуя национальные и федеральные проекты в сфере здравоохранения, мы готовы делиться знаниями, направлять в дружественные страны специалистов для обмена опытом, продолжать и развивать сотрудничество», — цитирует министра РИА Новости.

Ранее Мурашко призвал россиян соблюдать масочный режим в общественных местах и пройти ревакцинацию от коронавируса на фоне подъёма уровня заболеваемости COVID-19 в стране.