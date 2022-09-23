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Трамп заявил, что США «катятся в ад» и нуждаются в сильном лидере

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Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что США «катятся в ад» и нуждаются в сильном лидере.
Трамп заявил, что США «катятся в ад» и нуждаются в сильном лидере
  • Gettyimages.ru

«Наша страна катится в ад, наша нация находится в упадке», — заявил экс-президент в интервью телеканалу Fox News.

По мнению Трампа, Джо Байден показал слабость на мировой арене и США нуждаются в сильном лидере, чтобы иметь дело с такими «умными» руководителями, как, например, глава КНР Си Цзиньпин.

«Неважно, республиканец или демократ, я хочу видеть настоящего лидера», — добавил Трамп.

В начале сентября Трамп назвал американского лидера Джо Байдена «врагом государства», после того как Байден назвал Трампа и республиканцев воплощением экстремистской силы, угрожающей основам США.

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