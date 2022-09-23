Трамп заявил, что США «катятся в ад» и нуждаются в сильном лидере
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«Наша страна катится в ад, наша нация находится в упадке», — заявил экс-президент в интервью телеканалу Fox News.
По мнению Трампа, Джо Байден показал слабость на мировой арене и США нуждаются в сильном лидере, чтобы иметь дело с такими «умными» руководителями, как, например, глава КНР Си Цзиньпин.
«Неважно, республиканец или демократ, я хочу видеть настоящего лидера», — добавил Трамп.
В начале сентября Трамп назвал американского лидера Джо Байдена «врагом государства», после того как Байден назвал Трампа и республиканцев воплощением экстремистской силы, угрожающей основам США.