Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что США «катятся в ад» и нуждаются в сильном лидере.

«Наша страна катится в ад, наша нация находится в упадке», — заявил экс-президент в интервью телеканалу Fox News.

По мнению Трампа, Джо Байден показал слабость на мировой арене и США нуждаются в сильном лидере, чтобы иметь дело с такими «умными» руководителями, как, например, глава КНР Си Цзиньпин.

«Неважно, республиканец или демократ, я хочу видеть настоящего лидера», — добавил Трамп.

В начале сентября Трамп назвал американского лидера Джо Байдена «врагом государства», после того как Байден назвал Трампа и республиканцев воплощением экстремистской силы, угрожающей основам США.