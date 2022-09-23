Банки Узбекистана приостановили обслуживание карт МИР с 23 сентября в связи с проведением технических процедур.

Об этом сообщает межбанковская платёжная система страны Uzcard.

«Единый общереспубликанский процессинговый центр уведомляет вас о том, что в связи с проведением необходимых технических процедур на стороне участника платёжной системы UZCARD с 09:00 23 сентября 2022 года приостанавливает обслуживания карт МИР в инфраструктуре ПС UZCARD и работу кобейджинговых карт UZCARD – МИР за рубежом», — написано в сообщении.

Ранее гендиректор Национальной системы платёжных карт Владимир Комлев заявил, что уровень шума вокруг карт платёжной системы МИР за рубежом несколько преувеличен, они продолжают работать в Турции и других странах.

По данным СМИ, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган намерен 23 сентября провести встречу на высоком уровне, в ходе которой планируется обсудить работу в Турции российской платёжной системы МИР.