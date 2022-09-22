Глава НСПК Комлев: уровень шума вокруг карт МИР за рубежом несколько преувеличен

Уровень шума вокруг карт платёжной системы МИР за рубежом несколько преувеличен, они продолжают работать в Турции и других странах, заявил гендиректор Национальной системы платёжных карт Владимир Комлев.

Об этом сообщает РИА Новости.

«Уровень опасений, шума вокруг платёжной системы МИР за рубежом — он несколько преувеличен. По Турции, наверное, такая самая выразительная тема. Среди наших банков-партнёров два банка, это коммерческие банки, они приостановили сотрудничество, но три банка продолжают работать», — сказал он.

Ранее посольство России в Турции рекомендовало российским туристам иметь при себе в путешествии наличную валюту для повседневных трат.